Россияне убили одного жителя Донетчины за сутки, еще двое ранены

12 мая российские войска убили одного жителя Донецкой области — в селе Заря, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще два человека за сутки получили ранения: один — в населенном пункте Дорожное, второй — в Светлом», — уточнил он.
С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибло 3 207 мирных жителей, еще 7 103 человека получили ранения.
Напомним, в течение минувших суток РФ атаковала три населенных пункта Харьковской области.
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