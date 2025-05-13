Россияне убили одного жителя Донетчины за сутки, еще двое ранены

12 мая российские войска убили одного жителя Донецкой области — в селе Заря, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.







«Еще два человека за сутки получили ранения: один — в населенном пункте Дорожное, второй — в Светлом», — уточнил он.



С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибло 3 207 мирных жителей, еще 7 103 человека получили ранения.

Напомним, в течение минувших суток РФ атаковала три населенных пункта Харьковской области.