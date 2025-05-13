В Офисе президента заявили о готовности изменить документы, запрещающие переговоры с Путиным

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

В Украине готовы изменить документы, запрещающие переговоры с Путиным, если он приедет на переговоры в Стамбул.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в эфире The Breakfast Show.

Он отметил, что в случае, если Владимир Путин приедет на переговоры в Стамбул, в украинские документы, запрещающие переговоры с президентом РФ, «будут внесены юридические коррективы».

Подоляк добавил, что если Путин не приедет в Стамбул, возможна техническая встреча на более низком уровне, но ее смысл «не совсем понятен», поскольку «никаких существенных вопросов там не будет решаться».

Напомним, ранее Подоляк сообщил, что в Стамбуле 15 мая президент Украины Владимира Зеленский готов встретиться только лично с Путиным.