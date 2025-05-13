СОУ оставляют Богатырь: ВС РФ усиливают давление на Константинополь

Продвижение ВС РФ. Фото: скриншот DeepState

На Новопавловском направлении силы обороны Украины покидают населенный пункт Богатырь, сообщает военный Telegram-канал «Рапорт Сержанта+».



«Таким образом, село фактически оккупировано российскими войсками. Это создает угрозу для тыловых позиций ВСУ, поскольку противник получил возможность перерезать трассу на Константинополь», — говорится в сообщении.



По мнению автора канала, захват Константинополя может занять несколько дней, так как давление российских сил продолжает усиливаться.



В то же время Генштаб ВСУ сообщает об отражении 24 атак противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

Продвижение ВС РФ на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Ранее сообщалось, что на юго-запад от Константиновки оккупантам удалось продвинуться из-за слабой подготовки некоторых украинских подразделений и недостаточных возможностей ударных дронов.