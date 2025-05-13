Интенсивность российских ударов по Украине резко снизилась накануне возможных переговоров в Турции

Накануне возможных переговоров в Стамбуле резко снизилась интенсивность российских ударов по Украине. Иллюстративное фото

Россия резко снизила интенсивность ударов по Украине перед возможными переговорами в Турции с участием Трампа. Это следует из анализа сообщений Воздушных сил ВСУ за последние дни.

Так, российские военные в ночь на вторник атаковали Украину 10 беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ. Это более чем в 10 раз меньше, чем в две предыдущие ночи. Перед этим европейские партнеры Украины потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие до начала переговоров 15 мая.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные в ночь на вторник запустили по Украине 10 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Все они были сбиты ПВО, говорится в сводке украинских военных.

Интенсивность российских обстрелов в две предыдущие ночи была существенно выше — в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник Россия запускала по 108 дронов по Украине, следует из сводок Воздушных сил ВСУ.

До этого в течение трех суток, когда действовало объявленное Кремлем в одностороннем порядке «перемирие», российские военные не использовали ударные беспилотники в атаках по Украине, следовало из сообщений украинских военных.

В сутки перед «перемирием», 7 мая, российские военные выпустили по Украине 218 беспилотников и пять ракет «Искандер-М», сообщали Воздушные силы ВСУ.

Судя по сводкам Минобороны России, с ночи на понедельник прекратились удары беспилотниками со стороны Украины. В понедельник и вторник (на момент публикации) российское военное ведомство не сообщало об украинских беспилотниках, сбитых над международно признанными территориями страны и оккупированным Крымом. В воскресенье, по данным ведомства, российская ПВО уничтожила восемь дронов ВСУ за пределами фронта.

Для сравнения, за три дня «перемирия», согласно данным Минобороны, вне зоны боевых действий было сбито 58 украинских беспилотников. В прошлый вторник Минобороны отчитывалось об уничтожении 202 БПЛА за пределами линии фронта.