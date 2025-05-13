В Луганске отключили мобильную связь во время «празднований» 12 мая

В оккупированном Луганске 12 мая из-за действий оккупационной администрации исчезла мобильная связь, сообщает realgazeta.



По данным местных Telegram-каналов, в центре города отключили базовые станции связи, когда там собралась толпа для празднования так называемого «Дня республики». Причины отключения администрация не объяснила.



Это вызвало перегрузку оставшихся станций, и связь пропала по всему Луганску. На Театральной площади прошли концерты и салют. Некоторые жители остались недовольны праздничным фейерверком.



«Кажется, фары ярче светили», — прокомментировала одна из луганчанок.