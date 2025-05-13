Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Результат «прилета» на завод в Луганске.

В Луганске 13 мая четыре украинских дрона атаковали асфальтобетонный завод, сообщили в оккупационной администрации города.

Результат «прилета» на завод в Луганске.

По их данным, три ударных дрона самолетного типа нанесли первый удар ранним утром. Спустя менее часа завод подвергся еще одной атаке.

Результат «прилета» на завод в Луганске.

В результате произошел пожар. По данным местных Telegram-каналов, повреждены гражданские автомобили и административное здание предприятия.

Позже стало известно, что двое сотрудников МЧС, прибывших для тушения пожара на асфальтобетонном заводе, погибли утром. Еще двое получили ранения.