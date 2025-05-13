Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

В Луганске 13 мая четыре украинских дрона атаковали асфальтобетонный завод, сообщили в оккупационной администрации города.
Результат «прилета» на завод в Луганске.
По их данным, три ударных дрона самолетного типа нанесли первый удар ранним утром. Спустя менее часа завод подвергся еще одной атаке.
Результат «прилета» на завод в Луганске.
В результате произошел пожар. По данным местных Telegram-каналов, повреждены гражданские автомобили и административное здание предприятия.
Позже стало известно, что двое сотрудников МЧС, прибывших для тушения пожара на асфальтобетонном заводе, погибли утром. Еще двое получили ранения.
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