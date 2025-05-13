Из-за аварии в ряде городов оккупированной Донетчины сократят подачу воды

В девяти городах оккупированной части Донецкой области из-за аварии на сетях водоснабжения ожидается сокращение подачи воды.

Об этом сегодня сообщили в так называемом «Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР», передает оккупационное издание ДАН.

«Из-за аварии на сетях водоснабжения подачу воды временно сократят в некоторых округах. Подача воды будет сокращена на 10-20% в Горловке, Енакиево, Дебальцево, Углегорске, Кировском, Ждановке, Снежном, Торезе и Шахтерске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к работам.

Издание сообщает, что «штаб по теплоснабжению и водоснабжению ДНР» был создан в 2024 году, чтобы координировать работу ЖКХ в сложных условиях. Его деятельность контролирует лично Денис Пушилин.