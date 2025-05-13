ВСУ показали дрон с гранатометом: удар по оккупантам попал на видео

Украинские бойцы из подразделения BULAVA (ОПБр им. Б. Хмельницкого) впервые продемонстрировали боевое применение дрона с гранатометом. Видео опубликовал канал «Дикие шершни».
На кадрах видно, как дрон «Королева шершней» наносит удар по вражеской пехоте, используя гранатомет.
«Так оккупант получил "эксклюзивное" поражение», — подписали видео дроноводы.
Ранее Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3 и РСЗО «Ураган-1».
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