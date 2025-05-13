Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для Соглашения по недрам

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашений по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В первом чтении «за» проголосовали 286 депутатов (с сокращением срока подачи поправок).
Согласно проекту, Украина будет перечислять в специальный фонд государственного бюджета половину средств, полученных после вступления в силу соглашения от:
Эти средства будут направляться в Фонд восстановления по решению главного распорядителя, которым, вероятно, станет Минэкономики.
Железняк отметил, что если бы такие соглашения действовали с 2019 года, Украина могла бы получить около $71 млн.
Напомним, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение об ископаемых между Украиной и США.
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