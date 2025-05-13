Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для Соглашения по недрам

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13256. Фото: Железняк

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашений по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.



В первом чтении «за» проголосовали 286 депутатов (с сокращением срока подачи поправок).

Согласно проекту, Украина будет перечислять в специальный фонд государственного бюджета половину средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты за добычу полезных ископаемых из новых лицензий (нефть, газ, газовый конденсат и другие ресурсы, указанные в приложении А к Соглашению);

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти средства будут направляться в Фонд восстановления по решению главного распорядителя, которым, вероятно, станет Минэкономики.



Железняк отметил, что если бы такие соглашения действовали с 2019 года, Украина могла бы получить около $71 млн.

Напомним, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение об ископаемых между Украиной и США.