Спикер Кремля заявил о подготовке РФ к переговорам в Стамбуле

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле. На все остальные вопросы журналистов по этому поводу он отвечать не стал, передает Интерфакс.

«Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», — ответил представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, «как только президент посчитает это необходимым».

Напомним, Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов приехать в Стамбул и встретиться там лично с Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ни с кем другим, кроме Путина, Зеленский встречаться не будет.

Если в Стамбуле не будет «присутствия России на высшем уровне», это будет означать, что Москва не готова прекращать огонь, заканчивать войну и вести прямые переговоры, заявил Подоляк.

Кто собирается возглавить российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, пока не объявлено.

Также Россия не дала прямой ответ на призывы Украины и ее союзников объявить перемирие на 30 дней перед тем, как начать переговоры. Песков лишь заявил, что «с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов».