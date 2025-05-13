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На Лиманском направлении ВСУ взяли в плен узбекского наемника

13 мая 2025, 14:44

На Лиманском направлении ВСУ взяли в плен узбекского наемника

Гражданин Узбекистана попал в плен ВСУ. Фото: кадр из видео Гражданин Узбекистана попал в плен ВСУ. Фото: кадр из видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана. Видео с пленным обнародовала бригада.



По словам наемника, он согласился участвовать в боевых действиях за российское гражданство и 2 млн рублей.

«Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и вышел на позиции нашего 106-го батальона», — сообщили украинские военные.

Напомним, в Торецке ВСУ взяли в плен африканского наёмника.

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