На Лиманском направлении ВСУ взяли в плен узбекского наемника

Гражданин Узбекистана попал в плен ВСУ. Фото: кадр из видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана. Видео с пленным обнародовала бригада.







По словам наемника, он согласился участвовать в боевых действиях за российское гражданство и 2 млн рублей.



«Умит (так его зовут) пошел на штурм, получил по зубам, потерялся и вышел на позиции нашего 106-го батальона», — сообщили украинские военные.

Напомним, в Торецке ВСУ взяли в плен африканского наёмника.