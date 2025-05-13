Спецпосланники президента США Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф (слева) и Кит Келлог собираются приехать в Стамбул для участия в украино-российских переговорах 15 мая. Коллаж: Point.md

Специальные посланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах. Об этом сегодня сообщил репортер Reuters Грэм Слеттери в социальной сети Х (Twitter) с пометкой Scoop (Срочно).

«На этой неделе спецпосланники Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для участия в возможных украино-российских переговорах», — написал он.

Он добавил, что формат переговоров пока не ясен.

«Зеленский подтвердил свое участие, Путин еще не определился», — написал Слеттери.

Репортер добавил, что, по заявлению Трампа, он также может приехать в Стамбул.

Ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле. Он добавил, что Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, «как только президент посчитает это необходимым».