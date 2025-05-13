Спецпосланники президента США Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной

Специальные посланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах. Об этом сегодня сообщил репортер Reuters Грэм Слеттери в социальной сети Х (Twitter) с пометкой Scoop (Срочно).
«На этой неделе спецпосланники Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для участия в возможных украино-российских переговорах», — написал он.
Он добавил, что формат переговоров пока не ясен.
«Зеленский подтвердил свое участие, Путин еще не определился», — написал Слеттери.
Репортер добавил, что, по заявлению Трампа, он также может приехать в Стамбул.
Ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле. Он добавил, что Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, «как только президент посчитает это необходимым».
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