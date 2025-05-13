Аналитики заявили о критических проблемах с фортификациями ВСУ

Фортификации на фронте. Фото: DeepState

Аналитический проект DeepState указывает на ухудшение ситуации с инженерными сооружениями ВСУ. Несмотря на то, что внимание к фортификациям после огласки возросло, их качество остается на низком уровне, что ставит под угрозу безопасность оборонительных позиций.



Главная проблема — адаптация фортификаций к динамике боевых действий, отмечают аналитики. Ситуацию также прокомментировал Telegram-канал «Разведка Ноем». По их словам, российские дроны активно атакуют украинскую логистику на Донецком направлении, что затрудняет доставку боекомплектов и эвакуацию раненых.



«Захватчик будет уничтожать логистику. Сейчас она уже страдает из-за объездных дорог, а дальше будет хуже. Если мы и начнем терять участки, то как раз из-за проблем с логистикой», — отмечают аналитики.

Ранее российские оккупанты уже атаковали с использованием дронов с оптоволоконной связью во время строительства линии обороны ВСУ.



Напомним, Украина и НАТО также ищут способ борьбы с FPV-дронами на оптоволокне.