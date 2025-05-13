В ВСУ опровергли существование президентского полка ФСБ, который «штурмует Часов Яр». Что известно

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Отдельного президентского полка ФСБ не существует. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, скорее всего, российские войска пытались таким образом ввести в заблуждение для того, чтобы показать «усиление» тех подразделений, которые уже есть в городе Часов Яр или на этом направлении.



«И с целью показать, что к ним присоединились «профессионалы» и так далее. На самом деле такого подразделения не существует. И противник таким образом пытался ввести в заблуждение для того, чтобы в дальнейшем продуцировать штурмовые действия, которые состоялись сегодня с использованием бронированной техники», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ранее пресс-офицер 24-й механизированной бригады ВСУ Иван Петричак заявил, что «армия РФ в последние несколько недель привлекла к штурмам Часов Яра отдельный президентский полк ФСБ, который значительно усилил оккупантов».