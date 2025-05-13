В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии

Активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка» сообщают о новых случаях давления на старшеклассников в мелитопольских школах.



По их данным, учителям физкультуры на совещаниях рекомендовано уделять особое внимание «мужскому контингенту» — подросткам, которых призывают больше вовлекать в спорт, готовить к службе в армии и формировать «правильные ценности».



«Правильные» в понимании оккупантов — это отказ от собственных корней и готовность идти на войну сразу после школы, подчеркивают активисты.

Ранее во временно оккупированном Мелитополе установили символ тоталитаризма первой половины ХХ века.