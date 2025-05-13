На Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации почти 80 детей из восьми населенных пунктов: список

Заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

13 мая прошло заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



На этом заседании приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из восьми населенных пунктов Дружковской громады: поселка Приют, сел Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Софиевка, Торецкое и Торское.



Решение направили на согласование военного командования и Координационного штаба.

Напомним, что полицейские спасли маму с сыном из прифронтового города Мирноград на Донетчине.