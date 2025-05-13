Под Покровском российский солдат подорвал себя гранатой

Солдат ВС РФ подорвал себя гранатой под Покровском. Фото: кадр из видео

Telegram-канал «Гострі Картузи» опубликовал видео, на котором зафиксирован момент самоподрыва российского оккупанта под Покровском.



В комментарии операторы украинских дронов отмечают, что количество подобных случаев среди солдат РФ на этом направлении резко увеличилось.



В Генштабе ВСУ уточнили, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции украинских защитников в районах 17 населенных пунктов.



Сдерживая вражеский натиск, ВСУ отразили 22 атаки. Три боестолкновения продолжаются. Кроме того, авиация РФ нанесла удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по Полтавке и Русиному Яру.

Ранее ВСУ зафиксировали самоубийство солдата РФ на Сумщине. Напомним, бойцы 18 Славянской бригады показали видео на котором раненый военный оккупационной армии совершает самоубийство.



Кроме того, они опубликовали инструкцию по самоликвидации, которая была найдена у солдата.