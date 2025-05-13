Армия РФ ударила по Покровску и Краматорскому району: есть раненые

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 13 мая войска России обстреляли частный сектор города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В результате обстрела множественные осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузию и перелом получили супруги в возрасте 54 и 55 лет и 70-летний пенсионер. В момент атаки они находились дома.



Также оккупанты ударили по поселку Новоэкономическое Покровского района. Пострадал 61-летний местный житель. Его дом разрушен. Тип вооружения устанавливается.



Спустя время под прицел ВС РФ попал Краматорский район. С помощью FPV-дрона оккупанты нанесли удар по селу Ильиновка. Осколочные ранения получил 51-летний гражданский, который стоял на обочине. Кроме того, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 на село Васютинское. Средство поражения попало во двор дома. Ранена женщина 42 лет. У нее диагностировали множественные переломы и ушиб. Пострадавшую госпитализировали. Повреждены шесть домов и три автомобиля.

Напомним, что на Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации почти 80 детей из восьми населенных пунктов.