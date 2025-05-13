Экс-замглавы следкома Петербурга пытался провезти оружие из оккупированной части Луганской области

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга России Алексей Панжев был задержан в феврале этого года при попытке провоза из оккупированной части Луганской области в Ростовскую область РФ нескольких автоматов Калашникова и боевых гранат.

Сейчас он признал свою вину, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным следствия, в зону боевых действий Панжев прибыл в 2023 году и возглавил одно из территориальных подразделений Следственного комитета России в оккупированном Луганске.

Против него возбуждено уголовное дело.

Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте оружия, совершенном группой лиц с использованием служебного положения.