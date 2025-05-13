Экс-замглавы следкома Петербурга пытался провезти оружие из оккупированной части Луганской области

Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга России Алексей Панжев был задержан в феврале этого года при попытке провоза из оккупированной части Луганской области в Ростовскую область РФ нескольких автоматов Калашникова и боевых гранат.
Сейчас он признал свою вину, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным следствия, в зону боевых действий Панжев прибыл в 2023 году и возглавил одно из территориальных подразделений Следственного комитета России в оккупированном Луганске.
Против него возбуждено уголовное дело.
Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте оружия, совершенном группой лиц с использованием служебного положения.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях