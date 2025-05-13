Новопавловское направление сильно активизировалось: войска РФ пытаются прорваться к границе Донетчины – ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта DeepState

Войска России активно давят и пытаются прорваться к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, захватчики не имеют успеха.



«Атаки в направлении села Богатырь у врага идут уже давно – полгода точно, но признаков продвижения нет. Хотя сейчас Новопавловское направление сильно активизировалось», – отметил Трегубов.

Напомним, что в ВСУ опровергли существование президентского полка ФСБ, который «штурмует Часов Яр».