Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Новопавловское направление сильно активизировалось: войска РФ пытаются прорваться к границе Донетчины – ВСУ

13 мая 2025, 19:29

Новопавловское направление сильно активизировалось: войска РФ пытаются прорваться к границе Донетчины – ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта DeepState

Войска России активно давят и пытаются прорваться к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

Однако, по его словам, захватчики не имеют успеха.

«Атаки в направлении села Богатырь у врага идут уже давно – полгода точно, но признаков продвижения нет. Хотя сейчас Новопавловское направление сильно активизировалось», – отметил Трегубов.

Напомним, что в ВСУ опровергли существование президентского полка ФСБ, который «штурмует Часов Яр».

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Богатырь Донецкая область Днепропетровская область Новопавловское направление
Организации
Армия РФ
Прочее
Война Граница Ситуация Активность Атаки
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:30
В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии
12:58
Из-за аварии в ряде городов оккупированной Донетчины сократят подачу воды
12:12
Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
11:53
В Луганске отключили мобильную связь во время «празднований» 12 мая
23:24
Главное за день: В РФ отказались ехать на переговоры в Турцию. Удар по Сумщине
14:22
Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны
12:02
В оккупированной части Запорожской области изменили комендантский час
23:00
Главное за день: Переговоры в Турции назначены на 15 мая. Как граждане Таджикистана оказываются на войне
16:30
В Мариуполе забивают баранов посреди многоэтажек: «Русский мир» в действии
15:55
В Симферополе запустили фейковое медиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона
15:50
11 мая — годовщина фейковых «референдумов» на Донбассе, которые привели к кровопролитию
14:04
Оккупанты давят на бизнес: мясокомбинат в Луганске под угрозой закрытия
23:08
Главное за день: Встреча «коалиции решительных» в Киеве. Предложение 30-дневного прекращения огня
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
15:37
«ДНР» открыла жд-вокзал в оккупированном Донецке: куда едут российские электровозы
14:53
В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Саур-Могилу 9 мая не пускали людей
11:30
В оккупированном Мелитополе установили памятник Сталину
09:55
Во временно оккупированной Макеевке катастрофа с канализацией
все новости
20:49
В полиции рассказали, как семьи нарушают обязательную эвакуацию и подвергают опасности детей на Донетчине
19:29
Новопавловское направление сильно активизировалось: войска РФ пытаются прорваться к границе Донетчины – ВСУ
18:41
Сырский назвал, сколько солдат Россия потеряла с начала 2025 года
17:30
Экс-замглавы следкома Петербурга пытался провезти оружие из оккупированной части Луганской области
17:17
Под Покровском российский солдат подорвал себя гранатой
17:15
Армия РФ ударила по Покровску и Краматорскому району: есть раненые
16:53
На Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации почти 80 детей из восьми населенных пунктов: список
16:30
В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии
16:29
В ВСУ опровергли существование президентского полка ФСБ, который «штурмует Часов Яр». Что известно
16:24
Трамп выразил готовность приехать в Стамбул, если там будет Путин — CNN
15:53
Спецпосланники президента США Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной
15:50
Аналитики заявили о критических проблемах с фортификациями ВСУ
15:05
В Ростовской области сбежали 10 экс-заключенных, завербованных на войну
14:44
На Лиманском направлении ВСУ взяли в плен узбекского наемника
13:53
Спикер Кремля заявил о подготовке РФ к переговорам в Стамбуле
13:31
Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для Соглашения по недрам
13:00
ВСУ показали дрон с гранатометом: удар по оккупантам попал на видео
12:58
Из-за аварии в ряде городов оккупированной Донетчины сократят подачу воды
12:37
M777 загорелась из-за перегрева, но уже восстановлена — видео
12:12
Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
все новости
ВИДЕО
Солдат ВС РФ подорвал себя гранатой под Покровском. Фото: кадр из видео Под Покровском российский солдат подорвал себя гранатой
13 мая, 17:17
Дрон с гранатометом в действии. Фото: кадр из видео ВСУ показали дрон с гранатометом: удар по оккупантам попал на видео
13 мая, 13:00
Гаубица M777 загорелась. Фото: кадр из видео M777 загорелась из-за перегрева, но уже восстановлена — видео
13 мая, 12:37
Попадание дрона по технике ВС РФ. Фото: кадр из видео ССО Украины уничтожили новейший БУК-М3 и РСЗО «Ураган-1» ударными дронами
13 мая, 10:55
Кадры запуска С-200. Фото: кадр из видео ГУР Украины показало применение ракет С-200 в качестве ОТРК
13 мая, 10:26
Российская пехота в укрытиях на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили пехоту в укрытиях и опорные огневые точки армии РФ на Краматорском направлении: кадры операции
12 мая, 20:05

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор