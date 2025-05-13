В полиции рассказали, как семьи нарушают обязательную эвакуацию и подвергают опасности детей на Донетчине

Эвакуация в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Всех детей эвакуировали из города Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



Однако, по его словам, бывают случаи, когда семьи возвращаются с детьми.



«Было, что эвакуировали семьи с детьми и по два, и по три раза, потому что принимают такие решения родители – хотят вернуться назад или, например, забрать вещи», – сказал Дяченко.



Начальник отделения коммуникаций полиции Донетчины отметил, что бывают ситуации, когда, например, семьи с детьми пешком по полям возвращались в свои населенные пункты.



«И уже потом, когда мы находили такие семьи, они откровенно так и говорили: «Да, мы просто доехали до определенного места и потом пешком пошли». Каждый раз при общении с родителями при введении обязательной эвакуации в населенных пунктах мы предостерегаем и приводим ужасные примеры, которые, к сожалению, случались в Донецкой области в последнее время. Это ужас, когда от вражеских обстрелов страдают дети. Это было, когда в поселке вблизи Покровска был нанесен удар. Два парня-подростка погибли сразу на месте, третьего – доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. К сожалению, парень погиб. Другой случай в самом Покровске, где мать с тремя детьми вернулись. Был нанесен удар управляемой авиабомбой, дети травмированы. У одного ребенка оказались очень тяжелые травмы», – добавил он.

Напомним, что на Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации почти 80 детей из восьми населенных пунктов.