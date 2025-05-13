«До и после»: в Силах обороны показали, каким был Торецк и что сейчас от него осталось

Разрушенный Торецк. Фото: бригада «Хижак»

Торецк Донецкой области когда-то был городом шахтеров, спорта и культуры, а сейчас – это линия фронта и пустые улицы. Об этом сообщили в пресс-службе бригады «Хижак» при Департаменте патрульной полиции Украины, опубликовав фото города в формате «до и после».



По словам украинских бойцов, на фото – два мира.



«Стадион «Авангард», шахта имени святой Матроны, Дворец культуры «Украина», Дом творчества, многоэтажки и улицы, по которым ездили маршрутки. Торецк был живым, трудолюбивым и наполненным людьми городом. Здесь жили почти 40 тысяч украинцев. Работали шахты, обогатительная фабрика, хлебокомбинат и заводы. Город жил – десятки школ, библиотек, поликлиник, спортивных и культурных центров. Гордостью был Дворец культуры «Украина» при шахте «Центральная» – с зимним садом, залами для репетиций и детскими кружками. А стадион «Авангард» собирал до 10 тысяч зрителей», – отметили в бригаде.

Напомним, что в полиции рассказали, как семьи нарушают обязательную эвакуацию и подвергают опасности детей на Донетчине.