Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы встреча с Путиным в Турции состоялась

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

15 мая президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Об этом во время пресс-брифинга сообщил сам Зеленский.



По его словам, в Турции они будут ждать на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.



«Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул. То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться. И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает», – отметил президент.

Напомним, что глава Кремля Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи – 15 мая в Стамбуле.



Позже Зеленский заявил о своей готовности в этот день прибыть в Турцию и лично встретиться с Путиным.



Однако в России уже начали говорить о якобы невозможности встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.



В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, будет ли Киев в Стамбуле говорить с кем-то из россиян, кроме Путина.