Главное за день: Посланники Трампа летят в Стамбул. Россия снижает удары по Украине

Политика



Специальные посланники Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в российско-украинских переговорах.



Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле. На все остальные вопросы журналистов по этому поводу он отвечать не стал.



Поездка президента США в Турцию, где 15 мая намечаются переговоры России и Украины, во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщил американскому телеканалу CNN высокопоставленный представитель администрации. По его словам, этот вопрос по-прежнему открытый.



Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона готова изменить документы, запрещающие переговоры с Путиным, если он приедет на переговоры в Стамбул.



Общество



На Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации почти 80 детей из восьми населенных пунктов Дружковской громады.



В оккупированном Луганске 12 мая, во время празднования так называемого «Дня республики», не функционировала мобильная связь. Базовые станции связи отключили в центре города, когда там собралась толпа для празднования.



Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга России Алексей Панжев был задержан в феврале этого года при попытке провоза из оккупированной части Луганской области в Ростовскую область РФ нескольких автоматов Калашникова и боевых гранат.



Боевые действия



Россия резко снизила интенсивность ударов по Украине перед возможными переговорами в Турции с участием Трампа. Это следует из анализа сообщений Воздушных сил ВСУ за последние дни.



Армия РФ ударила по Покровску и Краматорскому району, пострадали шесть человек, разрушены дома и автомобили.



В Луганске четыре дрона атаковали асфальтобетонный завод, возник пожар, повреждены гражданские автомобили и административное здание предприятия.



Отдельного президентского полка ФСБ не существует. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, скорее всего, российские войска пытались таким образом ввести в заблуждение для того, чтобы показать «усиление» тех подразделений, которые уже есть в городе Часов Яр или на этом направлении.



Войска России активно давят и пытаются прорваться к границе Донецкой и Днепропетровской областей, сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. Активизировались атаки на Новопавловском направлении.



Аналитический проект DeepState указывает на ухудшение ситуации с инженерными сооружениями ВСУ. Несмотря на то, что внимание к фортификациям после огласки возросло, их качество остается на низком уровне, что ставит под угрозу безопасность оборонительных позиций.