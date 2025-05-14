ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и сбили 82 дрона

Боец ВСУ на позиции. Фото: 24 ОМБр

За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1240 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО и три средства ПВО.



Силы обороны также сбили 82 беспилотника оперативно-тактического уровня и уничтожили 126 автомобилей захватчиков.

Напомним, с начала 2025 года российские оккупанты потеряли 177 тысяч человек в войне против Украины.