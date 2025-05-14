Россия наращивает численность войск в Украине — ISW

ВС РФ наращивают численность военных на фронте. Иллюстративное фото

Россия генерирует достаточное количество сил для того, чтобы компенсировать потери на войне. В то же время российские власти стремились достичь ежемесячного показателя мобилизованных в 50-60 тысяч в течение 2025 года, пока предпочитая отправлять плохо обученных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы для достижения продвижения.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своей сводке за 13 мая.

Отмечается, что российские военные генерируют достаточно сил для компенсации потерь, несмотря на их рост на квадратный километр.

В то же время заявления главы Кремля Владимира Путина, озвученные накануне, о том, что от 50 до 60 тысяч добровольцев ежемесячно пополняют ВС РФ, могут быть преувеличенными, считают аналитики, хотя при этом допускают, что Кремль стремился выйти на такой показатель каждый месяц в 2025 году.

«Сообщается, что российские военные генерируют достаточно сил для компенсации потерь и усиливают численность группировки российских войск в Украине, несмотря на рост потерь на квадратный километр», — говорится в сводке.