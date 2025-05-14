Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия наращивает численность войск в Украине — ISW

14 мая 2025, 08:24

Россия наращивает численность войск в Украине — ISW

ВС РФ наращивают численность военных на фронте. Иллюстративное фото ВС РФ наращивают численность военных на фронте. Иллюстративное фото

Россия генерирует достаточное количество сил для того, чтобы компенсировать потери на войне. В то же время российские власти стремились достичь ежемесячного показателя мобилизованных в 50-60 тысяч в течение 2025 года, пока предпочитая отправлять плохо обученных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы для достижения продвижения.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своей сводке за 13 мая.

Отмечается, что российские военные генерируют достаточно сил для компенсации потерь, несмотря на их рост на квадратный километр. 

В то же время заявления главы Кремля Владимира Путина, озвученные накануне, о том, что от 50 до 60 тысяч добровольцев ежемесячно пополняют ВС РФ, могут быть преувеличенными, считают аналитики, хотя при этом допускают, что Кремль стремился выйти на такой показатель каждый месяц в 2025 году.

«Сообщается, что российские военные генерируют достаточно сил для компенсации потерь и усиливают численность группировки российских войск в Украине, несмотря на рост потерь на квадратный километр», — говорится в сводке.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Численность Фронт войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:54
В оккупированном Мариуполе при съемках фильма повредили оптоволоконный кабель связи
09:38
Захватчики не собираются восстанавливать разбомбленный ими же роддом в оккупированном Мариуполе
08:22
В Крыму отели заставляют бронировать номера для военных на лето
23:00
Главное за день: Посланники Трампа летят в Стамбул. Россия снижает удары по Украине
16:30
В школах Мелитополя старшеклассников готовят к службе в армии
12:58
Из-за аварии в ряде городов оккупированной Донетчины сократят подачу воды
12:12
Украинские дроны атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
11:53
В Луганске отключили мобильную связь во время «празднований» 12 мая
23:24
Главное за день: В РФ отказались ехать на переговоры в Турцию. Удар по Сумщине
14:22
Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны
12:02
В оккупированной части Запорожской области изменили комендантский час
23:00
Главное за день: Переговоры в Турции назначены на 15 мая. Как граждане Таджикистана оказываются на войне
16:30
В Мариуполе забивают баранов посреди многоэтажек: «Русский мир» в действии
15:55
В Симферополе запустили фейковое медиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона
15:50
11 мая — годовщина фейковых «референдумов» на Донбассе, которые привели к кровопролитию
14:04
Оккупанты давят на бизнес: мясокомбинат в Луганске под угрозой закрытия
23:08
Главное за день: Встреча «коалиции решительных» в Киеве. Предложение 30-дневного прекращения огня
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
все новости
10:54
В оккупированном Мариуполе при съемках фильма повредили оптоволоконный кабель связи
10:29
В ночь на 14 мая Дружковка подверглась российскому обстрелу
09:59
Два человека погибли, семь ранены в Донецкой области из-за российских обстрелов 13 мая
09:50
ПВО сбила 80 российских БпЛА и нейтрализовала 42
09:38
Захватчики не собираются восстанавливать разбомбленный ими же роддом в оккупированном Мариуполе
09:10
Массированные пуски БпЛА «Чаклун-В»: редкие кадры ночных атак
08:52
Войска РФ продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
08:24
Россия наращивает численность войск в Украине — ISW
08:22
В Крыму отели заставляют бронировать номера для военных на лето
07:47
ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и сбили 82 дрона
23:00
Главное за день: Посланники Трампа летят в Стамбул. Россия снижает удары по Украине
22:53
На Новопавловском направлении ВСУ впервые применили дрон с гранатометом на поле боя: кадры
22:29
Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы встреча с Путиным в Турции состоялась
21:44
«До и после»: в Силах обороны показали, каким был Торецк и что сейчас от него осталось
21:21
ВСУ разбили штурм российских войск на бронемашинах с десантом в Часов Яре
20:49
В полиции рассказали, как семьи нарушают обязательную эвакуацию и подвергают опасности детей на Донетчине
19:29
Новопавловское направление сильно активизировалось: войска РФ пытаются прорваться к границе Днепропетровщины – ВСУ
18:41
Сырский назвал, сколько солдат Россия потеряла с начала 2025 года
17:30
Экс-замглавы следкома Петербурга пытался провезти оружие из оккупированной части Луганской области
17:17
Под Покровском российский солдат подорвал себя гранатой
все новости
ВИДЕО
Пуски БпЛА «Чаклун-В» по РФ. Фото: кадр из видео Массированные пуски БпЛА «Чаклун-В»: редкие кадры ночных атак
14 мая, 09:10
Украинский дрон с гранатометом. Фото: кадр из видео На Новопавловском направлении ВСУ впервые применили дрон с гранатометом на поле боя: кадры
13 мая, 22:53
Российский штурм Часов Яра. Фото: кадр из видео ВСУ разбили штурм российских войск на бронемашинах с десантом в Часов Яре
13 мая, 21:21
Солдат ВС РФ подорвал себя гранатой под Покровском. Фото: кадр из видео Под Покровском российский солдат подорвал себя гранатой
13 мая, 17:17
Дрон с гранатометом в действии. Фото: кадр из видео ВСУ показали дрон с гранатометом: удар по оккупантам попал на видео
13 мая, 13:00
Гаубица M777 загорелась. Фото: кадр из видео M777 загорелась из-за перегрева, но уже восстановлена — видео
13 мая, 12:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор