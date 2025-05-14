В Крыму отели заставляют бронировать номера для военных на лето

В Крыму оккупационные власти заставляют владельцев отелей заранее бронировать номера для военных на все лето. Об этом сообщает движение сопротивления на оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



По словам активистов, перед началом сезона отелям рассылают письма с требованием зарезервировать около 30% номеров для возможного размещения силовиков.



Взамен обещают компенсировать лишь себестоимость проживания — без учета прибыли и наценок. Как именно будет рассчитываться эта сумма, не уточняется.



Таким образом, оккупанты планируют размещать военных вместе с гражданским населением, а не изолировать их в отдельных санаториях.

Напомним, в Симферополе запустили студию пропагандистского медиа «Таврия», использовав оборудование, похищенное у херсонского «Суспільного».