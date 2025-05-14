Войска РФ продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Донецкой области

Российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов на Покровском и Новопавловском направлениях. Покровское направление остается одним из самых горячих: россияне 42 раза пытались прорвать оборону в течение 13 мая, атакуя позиции защитников в районе 10 населенных пунктов и в направлении еще 8.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали аналитики DeepState.

«Враг продвинулся в Малиновке, Богатыре и возле Новоселки», — говорится в ночной сводке DeepState 14 мая.

Малиновка — село в Покровском районе Донецкой области, где об обострении ситуации аналитики сообщали еще 2 мая. По данным DeepState, там противник активизировался на направлении Малиновка — Новая Полтавка — Новооленевка.

На карте видно, что ВС РФ пытаются продвигаться возле Малиновки в северо-западном и северо-восточном направлениях.

На Новопавловском направлении ВС РФ имели успехи в районе двух населенных пунктов: села Богатырь Волновахского района, расположенного вблизи Константинополя, и села Новоселка Великоновоселковского района Донецкой области.