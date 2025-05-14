Массированные пуски БпЛА «Чаклун-В»: редкие кадры ночных атак

Пуски БпЛА «Чаклун-В» по РФ. Фото: кадр из видео

Редкие кадры ночных массированных пусков дальних ударных БпЛА «Чаклун-В» 14 ОПБпС СБС по объектам на территории РФ опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».



«На каждую катапульту в очереди ожидает еще по два БпЛА», — отмечается в сообщении.



Отдельно указывается, что беспилотник «Чаклун-В» способен преодолевать до 700 км, а его боевая часть составляет до 20 кг.

Ранее на Новопавловском направлении пилоты подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона президентской бригады ВСУ опробовали дрон с установленным гранатометом.