Захватчики не собираются восстанавливать разбомбленный ими же роддом в оккупированном Мариуполе

Разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе оккупационные власти восстанавливать не собираются

Жительница оккупированного Мариуполя пожаловалась, что представители группировки «ДНР» за три года оккупации не приступили к восстановлению детского стационара больницы №3, и не собираются этого делать. Мотивируют они это якобы тем, что здание сильно пострадало при российской бомбежке, передает ASTRA.

«Да, здание требует ремонта, но не настолько, чтобы сказать, что его надо сносить. В городе нет отделений, где бы могли находиться дети. Даже для взрослых не хватает палат», — сказала она.

При этом еще в 2022 году в больнице выдавали инсулин, люди приходили в учреждение.

Отмечается, что местные жители боятся, что центральное расположение здания «кому-то приглянулось». До оккупации в больнице было родильное, детское и терапевтическое отделения.

Здание больницы пострадало при российской бомбежке в марте 2022 года. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что учреждение якобы захватили бойцы «Азова», и пациентов там не было.

ASTRA ранее поговорила с одной из рожениц, Еленой Потаповой, находящихся в момент атаки в больнице. Ее слова подтверждают, что Россия ударила по роддому с пациентками.

То, что удар по больнице нанесла РФ, подтвердили в ООН.

В ОБСЕ признали российский удар военным преступлением.