ПВО сбила 80 российских БпЛА и нейтрализовала 42

ПВО сбила 80 дронов «Шахед» этой ночью. Фото: ВС ВСУ

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает о сбитии 80 российских ударных БпЛА, а также потере 42 беспилотников-имитаторов, которые не достигли своих целей.



В ночь на 14 мая (с 19:30 13 мая) противник атаковал баллистической ракетой «Искандер-М/KN-23» из Крыма, 145 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.



По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 80 ударных дронов типа «Шахед» на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 беспилотника-имитатора потеряны и не достигли целей.



Атака привела к разрушениям в Сумской, Харьковской, Одесской, Донецкой и Кировоградской областях.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 82 беспилотника оперативно-тактического уровня и уничтожили 126 автомобилей захватчиков.