В оккупированном Мариуполе при съемках фильма повредили оптоволоконный кабель связи

В Мариуполе при съемках пропагандистского фильма об оккупации 2022 года произошла авария, которая повлекла серьезные последствия для телекоммуникаций.



11 мая 2025 года в 19:36 диспетчерская служба ГУП «Углетелеком» зафиксировала повреждение магистральной волоконно-оптической линии передачи данных по направлению Донецк — Волноваха — Мариуполь.



На месте аварии обнаружено возгорание и повреждение 24-волоконного оптического кабеля связи на пересечении улиц Греческая и Каффайская. Согласно Минцифры оккупационной администрации «ДНР», инцидент произошел во время съемочного процесса.



Сценарий фильма и ход съемок не были согласованы с операторами связи. Съемочная группа, посчитав себя «имеющей право на любые действия», допустила повреждение кабеля, что привело к временной потере основных и резервных каналов связи для ряда операторов.



По данным оккупационной власти, после привлечения аварийно-восстановительной бригады «Углетелеком» 12 мая работы по устранению повреждений были завершены: заменено до 170 метров кабеля и смонтированы две муфты.

Ранее в оккупированном Луганске 12 мая из-за действий оккупационной администрации исчезла мобильная связь.