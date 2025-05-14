За вчерашний день российские оккупанты 21 раз обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 13 мая. Фото: ОВА

Российские военные 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области в течение минувших суток. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом по состоянию на утро 14 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Мирнограде поврежден дом. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 2 дома. Один человек ранен в Новоэкономическом Гродовской громады, еще один — в Золотом Колодце Шаховской громады.

Краматорский район. В Дружковке повреждены 4 дома. В Васютинском Николаевской громады ранен человек, повреждены 6 домов и 3 автомобиля. В Константиновке повреждены 12 частных домов и 2 линии электропередач; в Иванополье повреждены 26 домов, еще 6 — в Александро-Шультино. В Ильиновке ранен человек; в Берестке 2 человека погибли, повреждены 3 дома; в Степановке повреждены 3 дома, гараж и авто.

Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.

С линии фронта эвакуированы 240 человек, в том числе 45 детей, отметил начальник ОВА.