В Германии арестовали трех украинцев по подозрению в шпионаже на Россию

Германия арестовала трех граждан Украины по подозрению в шпионаже на Россию и участии в заговоре, связанном с отправкой посылок со взрывными устройствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры.



14 мая в Германии были задержаны двое подозреваемых, которых называют Владислав Т. и Даниил Б., еще один — Евгений Б. — арестован в Швейцарии 13 мая.



По данным следствия, они могли контактировать с лицами, связанными с российскими государственными структурами. Подозреваемым инкриминируют подготовку серьезного поджога и приобретение взрывчатки. В заявлении прокуратуры отмечается, что арестованные подозреваются в работе в качестве иностранных агентов с целью саботажа.



В августе прошлого года немецкие власти предупреждали предпринимателей о возможных посылках с зажигательными устройствами, перемещающихся по Европе.