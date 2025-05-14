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Участие Путина на встрече в Стамбуле по-прежнему под вопросом

14 мая 2025, 13:19

Участие Путина на встрече в Стамбуле по-прежнему под вопросом

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Состав российской делегации для переговоров в Стамбуле будет объявлен позднее. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге, передает ТАСС.

«В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия собирается на переговоры. 

«Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что готов встречаться в Стамбуле с Владимиром Путиным. В администрации Зеленского подчеркнули, что украинский президент будет вести переговоры только с президентом России.

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