В Подмосковье случайно изобразили бойца «Азова» на мурале стоимостью 1,6 млн рублей

Мурал с бойцом «Азова» в Подмосковье. Фото: тг-канал Реальна війна

В подмосковном Дзержинске появился мурал стоимостью 1,6 миллиона рублей, на котором изобразили бойца полка «Азов», приняв его за российского военного. Об этом сообщают украинские паблики.



Мурал был создан в честь 80-летия победы, но после того как местные жители поняли, что на стене изображен украинский военный, рисунок поспешно закрасили.

Мурал закрасили после того, как выяснилось, что на нем изображен украинский военный из полка «Азов».

Отмечается, что в планах также было создание двух дополнительных муралов на соседних зданиях.

Напомним: в Киеве создали новый мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали».