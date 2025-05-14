Войска РФ закрепились на окраинах Богатыря и готовят наступление — DeepState

ВС РФ продвигаются в н. п. Богатырь. Фото: DeepState

Ситуация в районе Богатыря ухудшается: после полной оккупации Разлива российские войска активизировали попытки продвинуться к Богатырю — важному для противника логистическому узлу. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



«Сначала враг пытался прорваться в Богатырь с помощью мототехники и пехоты, позже подключил технику для огневой поддержки. Постоянное давление дало свои результаты — сейчас российские военные закрепились в южной части села и на юго-восточных окраинах», — говорится в отчете.



По данным украинских аналитиков, ВС РФ также предпринимают попытки проникнуть в центр Богатыря, но пока безуспешно. На занятой части села противник накапливает пехоту для дальнейшего наступления.



Выше от Богатыря расположены Алексеевка и дорога в направлении Андреевки. Между селами находится река Волчья, которая вряд ли станет серьезным препятствием, так как врагу достаточно закрепиться на позициях для работы с дронами.

Ранее сообщалось, что на Новопавловском направлении силы обороны Украины покидают населенный пункт Богатырь.