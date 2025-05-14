В Константиновке из-за российского обстрела 14 мая повреждено 10 объектов — ГВА

Последствия утреннего артиллерийского обстрела Константиновки войсками РФ. Фото: ГВА

Утром 14 мая город Константиновка Донецкой области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. По территории города пришлось как минимум четыре удара.

Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что обстрел продолжался около 15 минут — с 9:15 до 9:30.

В ГВА заявили, что среди мирного населения пострадавших нет.

В то же время обстрел нанес значительный ущерб: повреждены фасады многоэтажных и частных жилых домов, газопровод, а также две автозаправочные станции.

Ранее сообщалось, что около 11:30 в среду, 14 мая, в городе Константиновка Донецкой области прогремели взрывы. Судя по звуку взрывов, удар был нанесен авиабомбами.