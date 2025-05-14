Зеленский ответил, о чем будет говорить с Путиным на возможных переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

С главой Кремля Владимиром Путиным невозможно сейчас прийти к согласию по всем вопросам. Об этом в интервью французскому изданию Liberation заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



Однако, по его словам, стороны должны найти формат для прекращения войны России против Украины.



«Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных или чем-то подобным. Россияне не будут доверять украинцам, а украинцы – россиянам, поэтому только внешние посредники могут гарантировать соблюдение всех договоренностей», – отметил Зеленский.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи – 15 мая в Стамбуле.



Позже Зеленский заявил о своей готовности в этот день прибыть в Турцию и лично встретиться с Путиным.



Однако в России уже начали говорить о якобы невозможности встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.



В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, будет ли Киев в Стамбуле говорить с кем-то из россиян, кроме Путина.