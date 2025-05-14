«Начальник» таможенного поста «Старобельск» заочно приговорен к 15 годам с конфискацией имущества

По материалам СБУ, к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества заочно приговорен оккупационный «начальник» таможенного поста «Старобельск» в Луганской области.

Служба безопасности Украины сообщает, что благодаря собранной доказательной базе заочный судебный приговор вынесен предателю, возглавившему подразделение оккупационной таможни в Старобельске Луганской области.

Задокументировано, что житель Луганска был назначен руководителем «таможенного поста “Старобельск”» так называемого «государственного таможенного комитета ЛНР» в конце апреля 2022 года.

Отмечается, что «внутренний таможенный пост» захватчики создали сразу после оккупации Старобельска для незаконного вывоза из Луганщины ворованной сельхозпродукции, промышленного оборудования и другого имущества под видом «экспортно-импортных операций».

«По имеющимся данным, в 2014 году фигурант поддержал российскую агрессию и сотрудничал с оккупантами в “таможенных органах” группировки “ЛНР”, в частности, на незаконно открытом оккупантами таможенном посту “Краснопартизанск”», — говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.