Еще четверо украинских граждан ждали «окупации» — СБУ

СБУ задержала еще четырех приспешников России, которые оправдывали военные преступления российской армии и ждали оккупации новых территорий Украины.

В целом агитировали в соцсетях, сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленники действовали в разных регионах Украины.

В Чернигове 41-летняя секретарь суда призывала россиян к массированным обстрелам украинских городов, в частности, гражданской инфраструктуры. Об этом она отмечала в телефонных разговорах с российскими знакомыми.

Киевский 24-летний безработный по заказу российских спецслужб должен был распространять листовки с пропагандистскими фейками. Для выполнения задания он получил от ФСБ электронный макет этого флаера. Задержали его, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.

В Харькове 56-летний мужчина администрировал тг-канал, где популяризировал оккупационные группировки и пытался дискредитировать ВСУ.

В Винницкой области 60-летний житель Гайсинского района в запрещенных «Одноклассниках» распространял сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.

Злоумышленники пребывают под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, говорится в официальном ТГ-канале Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала очередного агента ФСБ, который помогал россиянам продвинуться к административным границам Днепропетровской области.