К решению проблемы с бродячими собаками в оккупированном Мариуполе привлекли Московский зоопарк

Московский зоопарк взялся помочь решить проблему бродячих собак в оккупированном в Мариуполе. Об этом пишет издание ДАН.
Отмечается, что «глава Минсельхоза ДНР» Артем Крамаренко и директор Московского зоопарка Светлана Акулова совместно посетили строящийся приют для собак и новый ветцентр «Хвостатая академия» в Мариуполе.
Издание пишет, что ветцентр оснастили современным оборудованием для лечения, вакцинации и стерилизации собак.
«В приюте уже готовы первые вольеры с будками, но дата окончания работ не называется», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области ситуация со стаями бездомных собак достигла апогея. Собак становится все больше, никакого отлова и стерилизации оккупационные коммунальные предприятия не проводят. Животные бросаются на людей. При этом люди переживают, что в больницах критически мало вакцин от бешенства.
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