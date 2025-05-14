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К решению проблемы с бродячими собаками в оккупированном Мариуполе привлекли Московский зоопарк

14 мая 2025, 17:03

К решению проблемы с бродячими собаками в оккупированном Мариуполе привлекли Московский зоопарк

Московский зоопарк будет пытаться помочь решить проблему с бездомными собаками в оккупированном Мариуполе. Иллюстративное фото Московский зоопарк будет пытаться помочь решить проблему с бездомными собаками в оккупированном Мариуполе. Иллюстративное фото

Московский зоопарк взялся помочь решить проблему бродячих собак в оккупированном в Мариуполе. Об этом пишет издание ДАН.

Отмечается, что «глава Минсельхоза ДНР» Артем Крамаренко и директор Московского зоопарка Светлана Акулова совместно посетили строящийся приют для собак и новый ветцентр «Хвостатая академия» в Мариуполе.

Издание пишет, что ветцентр оснастили современным оборудованием для лечения, вакцинации и стерилизации собак. 

«В приюте уже готовы первые вольеры с будками, но дата окончания работ не называется», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области ситуация со стаями бездомных собак достигла апогея. Собак становится все больше, никакого отлова и стерилизации оккупационные коммунальные предприятия не проводят. Животные бросаются на людей. При этом люди переживают, что в больницах критически мало вакцин от бешенства. 

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