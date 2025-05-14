Армия РФ обстреляла поселок под Константиновкой: погибли два человека, тело женщины доставали из-под завалов

13 мая российские войска обстреляли поселок Бересток Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены три частных дома. Под завалами одного из домов оказался человек. Спасатели обнаружили и достали тело погибшей женщины. Всего в результате обстрела погибли два человека.



Аварийно-спасательные работы завершены. Бойцы ГСЧС разобрали 250 килограмм строительных конструкций.



Спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила, что вторая жертва – мужчина 2003 года рождения.



«Погибшая женщина – 1984 года рождения», – рассказала она.

Напомним, что 13 мая армия РФ ударила по городу Покровск и Краматорскому району Донецкой области, в результате чего есть раненые