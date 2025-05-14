В Законе Украины появится определение «депортированный, принудительно перемещенный ребенок»

14 мая Верховная Рада Украины одобрила решение о принятии изменений в Закон Украины «Об охране детства», касающийся защиты депортированных, насильно перемещенных детей.

За данное решение проголосовали 270 народных депутатов.

Одной из первых об этом решении в тг-канале сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Законопроектом предлагается четкое юридическое определение депортированного, насильно перемещенного ребенка.

Кроме этого Кабмином будет разработан механизм возвращения на украинскую территорию насильно перемещенных детей, их реинтеграция и адаптация.