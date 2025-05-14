Фланг Покровска и пространство на Константиновку: на стыке Покровского и Торецкого направлений ухудшается ситуация для ВСУ – DeepState

Ситуация на стыке Покровского и Торецкого направлений. Фото: карта DeepState

Продолжаются осложнения на стыке Покровского и Торецкого направлений. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Войска России продолжают оказывать активное давление по отрезку сел Елизаветовка-Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка-Александрополь-Калиново. В частности, оккупанты продвинулись вблизи Малиновки и уже фиксировались со своими флагами в восточной и центральной частях села. Однако не весь населенный пункт находится под контролем ВС РФ, как они заявляют. Подобрались россияне к Новой Полтавке, пытаясь взять ее полностью под контроль, и оккупировали практически всю Новооленовку. Неприятна ситуация и в Александрополе.



«Продвижение в направлении Малиновки и за ней открывает пространство россиянам на другой фланг городов Мирноград и Покровск через поселок Новоэкономическое. Также могут быть попытки двигаться в глубину в направлении села Новоторецкое, где в первую очередь для захватчиков открывается логистика Сил обороны в том районе, а это одна из главных целей, на которые охотится армия РФ по всей линии фронта. Выход на трассу в Новооленовке открывает оперативное пространство на Константиновку с противоположного фланга от города Часов Яр и логистику ко всей линии боевого столкновения в том районе», – отметили в DeepState.



На Торецком отрезке фронта российские войска впритык подобрались к Романовке и пытаются оккупировать село полностью, чтобы продолжить движение к селам Александро-Калиново и Екатериновка. Это важный район, в котором оккупанты также нацелены в первую очередь на логистику, в частности и Торецкую.



«Ситуация складывается не лучшим образом. Большие проблемы создают российские экипажи дронов, которые разбивают позиции и бьют по логистике, чем усложняют работу для Сил обороны. Текущая обстановка требует больших дополнительных ресурсов, чтобы противостоять россиянам и охотиться постоянно на их экипажи. Украинские военные в свою очередь прилагают максимальные усилия, чтобы остановить натиск и те обороты, которые набрал противник», – резюмировали аналитики.

Напомним, что Новопавловское направление сильно активизировалось, войска РФ пытаются прорваться к границе Днепропетровщины.