«Дія» принимает заявления об убытках, нанесенных страной-агрессором

В международный реестр убытков можно подать заявление через порта «Дія», сообщает Луганская ОВА.



Международный реестр убытков документально фиксирует заявления от физических и юридических лиц, а также государства Украины (включая региональные и местные органы власти) относительно ущерба, нанесенного страной-агрессором с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.



Сегодня подача также осуществляется через портал «Дія» с использованием электронной подписи. В будущем планируется расширение каналов представления через ЦНАПы. Подача заявлений бесплатная.



Реестр не определяет размер компенсации, но внесение заявлений в него — необходимый шаг для дальнейшего рассмотрения компенсаций комиссией, созданной на международном уровне, сказано в сообщении.