«Дам знать через несколько дней, манит ли меня Путин» — Трамп

В среду, 14 мая, на борту Air Force One президент США Дональд Трамп продолжил интриговать поездкой в Турцию для возможной важной встречи в четверг между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что Путин «хотел бы, чтобы я был там. Это не значит, что я не сделаю этого, чтобы спасти много жизней и вернуться», пишет CNN.

Президент США продолжил: «Я не знаю, был бы он там, если бы меня там не было».

В четверг, 15 мая, Трамп планирует посетить Доху (Катар) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

На вопрос о том, по-прежнему ли он считает, что российский лидер «манит его на свою сторону» (как он предположил в соцсетях), Трамп ответил журналистам, что даст им знать через несколько дней.