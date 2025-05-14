«Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и в 15-й раз завоевал Кубок Украины

«Шахтер» – победитель Кубка Украины сезона 2024/25. Фото: ФК «Шахтер»

14 мая донецкий «Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и завоевал 15-й в своей истории Кубок Украины по футболу. Об этом стало известно из трансляции матча.



Финальный матч состоялся на Центральном стадионе в Житомире.



Счет в первом тайме на 43-й минуте открыл капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко. «Шахтер» сравнял счет во втором тайме на 64-й минуте благодаря голу Кауна Элиаса.



Основное время завершилось ничьей 1:1, поэтому матч перешел в экстра-таймы. Однако и в следующие 30 минут команды не выявили победителя.



Уже в серии пенальти донецкая команда победила со счетом 6:5 и завоевала Кубок Украины сезона 2024/25. Решающий удар отбил голкипер горняков Дмитрий Ризнык.