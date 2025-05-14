Украина готова к любым форматам переговоров — Зеленский

«В ответ на предложение прямых переговоров Путин продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Россия только затягивает войну», — сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что «особенно тяжелы Покровское направление, другие направления Донетчины».

Президент добавил, что Украина ждет подтверждения состава делегации РФ для переговоров в Турции и готова к любым их форматам.

«И мы не боимся встреч. Завтра — в Турции», — резюмировал Владимир Зеленский.