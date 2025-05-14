ВСУ дронами уничтожили российские танки на Новопавловском направлении: кадры

Удар по российскому танку на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады FPV-дронами уничтожили несколько танков на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Танки уничтожили на подступах к украинским оборонным укреплениям.



«Благодаря быстрой планировке маршрута атаки и корректировке полета с учетом рельефа и ветра FPV заходит точно в слабое место танка. Таким образом происходит попадание, которое сопровождается взрывом», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские войска уничтожили российскую систему ПВО «Тор» на окраинах оккупированного города Каховка на Херсонщине.